Один военный ранен за сутки в зоне АТО

"В результате обстрела вооруженных сил возле Марьинки один защитник Украины получил ранение и был оперативно доставлен в военный мобильный госпиталь в Покровске", - сказал он.

Сейчас его жизни ничего не угрожает, уточнил А.Мотузяник.

Напомним, за сутки в зоне проведения АТО боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ. Из них 13 обстрелов было зафиксировано на луганском направлении, а 9 - на донецком. Сообщается, что 13 раз украинские военные вынуждены были открывать огонь из оружия, не запрещенного минскими соглашениями.