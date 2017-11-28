Один военный ранен за сутки в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. За прошедшие сутки в результате обстрела вблизи Марьинки получил ранения один украинский военный. Об этом сказал представитель Минобороны по АТО Александр Мотузяник во время брифинга, передает УНН.
"В результате обстрела вооруженных сил возле Марьинки один защитник Украины получил ранение и был оперативно доставлен в военный мобильный госпиталь в Покровске", - сказал он.
Сейчас его жизни ничего не угрожает, уточнил А.Мотузяник.
Напомним, за сутки в зоне проведения АТО боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ. Из них 13 обстрелов было зафиксировано на луганском направлении, а 9 - на донецком. Сообщается, что 13 раз украинские военные вынуждены были открывать огонь из оружия, не запрещенного минскими соглашениями.