Один военный ранен за сутки в зоне АТО

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 70693 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 57165 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 65247 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 73725 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 115695 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114529 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 142383 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107347 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108776 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113344 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Один военный ранен за сутки в зоне АТО

Один военный ранен за сутки в зоне АТО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. За прошедшие сутки в результате обстрела вблизи Марьинки получил ранения один украинский военный. Об этом сказал представитель Минобороны по АТО Александр Мотузяник во время брифинга, передает УНН.

"В результате обстрела вооруженных сил возле Марьинки один защитник Украины получил ранение и был оперативно доставлен в военный мобильный госпиталь в Покровске", - сказал он.

Сейчас его жизни ничего не угрожает, уточнил А.Мотузяник.

Напомним, за сутки в зоне проведения АТО боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ. Из них 13 обстрелов было зафиксировано на луганском направлении, а 9 - на донецком. Сообщается, что 13 раз украинские военные вынуждены были открывать огонь из оружия, не запрещенного минскими соглашениями.

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