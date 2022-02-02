Одинадцять людей загинули внаслідок невдалого державного перевороту в Гвінеї-Бісау

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Одинадцять людей, у тому числі чотири цивільні особи, було вбито під час невдалого перевороту проти президента Гвінеї-Бісау Умаро Сіссоко Ембало, заявив у середу офіційний представник уряду Фернандо Вас. Про це УНН пише з посиланням на AFP.