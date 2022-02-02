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Одинадцять людей загинули внаслідок невдалого державного перевороту в Гвінеї-Бісау

Одинадцять людей загинули внаслідок невдалого державного перевороту в Гвінеї-Бісау

Київ • УНН

 • 22739 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Одинадцять людей, у тому числі чотири цивільні особи, було вбито під час невдалого перевороту проти президента Гвінеї-Бісау Умаро Сіссоко Ембало, заявив у середу офіційний представник уряду Фернандо Вас. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Цитата

"Уряд оплакує… втрату 11 доблесних чоловіків під час нападу. Одинадцять жертв — солдати та воєнізовані формування, чотири цивільні особи, включаючи високопосадовця міністерства сільського господарства та його водія", — повідомив Вас, який також є міністром туризму західноафриканської країни.

Що було раніше

У цій західноафриканській країні з населенням близько 2 мільйонів людей сталося 10 переворотів або спроб переворотів з моменту набуття незалежності від Португалії в 1974 році. Лише один демократично вибраний президент відбув повний термін на посаді.

За останні 18 місяців у Західній Африці відбулася низка військових переворотів, у тому числі два в Малі, один у Гвінеї та один у Буркіна-Фасо лише минулого тижня.

Нині незрозуміло, хто стоїть за спробою перевороту, але президент Ембало припустив, що він був пов'язаний із боротьбою уряду з незаконним обігом наркотиків, а не з армійським планом із захоплення влади.

"Це був не просто переворот. Це була спроба вбити президента, прем'єр-міністра та весь кабінет", - заявив він у вівторок увечері.

Напад "був добре підготовлений та організований, а також міг бути пов'язаний з людьми, причетними до торгівлі наркотиками", додав Ембало.

Гвінеї-Бісау знаходиться на узбережжі Атлантичного океану, між Гвінеєю на півдні та Сенегалом на півночі, Гвінея-Бісау є основним пунктом постачання для латиноамериканського кокаїну, що прямує до Європи.

Країна загрузла в політичному безвиході та міжусобицях.

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