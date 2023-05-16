Один з "шахедів" уночі збили на Черкащині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У Черкаській області під час нічної атаки армії рф знищено один Shahed-136. Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров у Telegram, пише УНН.
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"На Черкащині під час нічної масованої ракетно-дронової атаки знищено один Shahed-136", - повідомив Назаров.
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Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець відзначив, що "наші оборонці минулої ночі, як завжди, круто попрацювали".
"Ворог намагався завдати удару по території нашої області. Однак сили ППО успішно "мінуснули" безпілотник противника. Без потерпілих і руйнацій", - розповів він деталі.
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Силами та засобами ППО загалом за ніч знищено 18 ракет різних типів і 9 безпілотників противника.