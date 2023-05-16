Один из "шахедов" ночью сбили в Черкасской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В Черкасской области во время ночной атаки армии рф уничтожен один Shahed-136. Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров в Telegram, пишет УНН.
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"В Черкасской области во время ночной массированной ракетно-дроновой атаки уничтожен один Shahed-136", - сообщил Назаров.
Детали
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец отметил, что "наши защитники прошлой ночью, как всегда, круто поработали".
"Враг пытался нанести удар по территории нашей области. Однако силы ПВО успешно "минусовали" беспилотник противника. Без пострадавших и разрушений", - рассказал он детали.
Дополнение
Силами и средствами ПВО всего за ночь уничтожено 18 ракет различных типов и 9 беспилотников противника.