Один з найкращих баскетболістів Суперліги повернувся в український клуб

Минулого сезону Діон відіграв у Суперлізі 23 матчі, у середньому за гру здобував 16,5 очка та робив 7,3 підбирання. Райт був одним із ключових баскетболістів у системі Максима Міхельсона. “Бігмен” був другим бомбардиром “Мавп” у сезоні і найкращим ребаундером команди.

Також Райт посів сьоме місце у списку найрезультативніших гравців Суперліги і 6-те місце за показником підбирань. Завдяки своїй впевненій і надійній грі Діон був обраний на Матч усіх зірок Суперліги.

Зазначимо також, згалом за свою кар’єру американець провів чотири сезони в NCAA за Університет святого Бонавентура. За межами штатів пограв чемпіонатах Японії, Ізраїлю та Кіпру.

Додамо, найближчий матч черкаський колектив проведе в гостях 9 грудня із “Київ-Баскетом”.