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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 101444 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 107244 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 121633 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Один из лучших баскетболистов Суперлиги вернулся в украинский клуб

Один из лучших баскетболистов Суперлиги вернулся в украинский клуб

Киев  •  УНН

 • 11895 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Один из лучших легионеров прошлого сезона Суперлиги снова будет выступать в Украине - "Черкасские Обезьяны" усилили переднюю линию известным форвардом - Дионом Райтом, передает УНН со ссылкой на сайт клуба из Черкасс.

В прошлом сезоне Дион сыграл в Суперлиге 23 матча, в среднем за игру получил 16,5 очка и делал 7,3 подбора. Райт был одним из ключевых баскетболистов в системе Максима Михельсона. “Бигмен” был вторым бомбардиром “Обезьян” в сезоне и лучшим ребаундером команды.

Также Райт занял седьмое место в списке самых результативных игроков Суперлиги и 6-е место по показателю подборов. Благодаря своей уверенной и надежной игре Дион был избран на Матч всех звезд Суперлиги.

Отметим также, згалом за свою карьеру американец провел четыре сезона в NCAA за Университет святого Бонавентура. За пределами штатов поиграл чемпионатах Японии, Израиля и Кипра.

Добавим, ближайший матч черкасский коллектив проведет в гостях 9 декабря с “Киев-Баскет”.

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