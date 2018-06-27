Один з керівників виконкому міськради на Київщині вимагав 30 тис. дол. хабара

Як повідомили у прес-службі, начальнику відділу архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету міської ради м. Українка Київської області повідомлено про підозру в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

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“Установлено, що вказана посадова особа у період березня — травня 2018 року вимагала неправомірну вигоду в розмірі 30 тисяч долларів США. Саме таку суму підозрюваний вимагав за вплив на прийняття рішення директором одного з приватних підприємств про укладення з громадянином України договору суборенди земельної ділянки строком на 45 років, яка знаходиться в адміністративних межах міської ради м. Українка, для зведення на ній торгівельно-розважального комплексу. Крім того, указаний посадовець обіцяв у подальшому здійснювати вплив на посадових осіб відділу архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Української міської ради з метою непроведення останніми перевірок дотримання норм містобудівного законодавства та забезпечення непритягнення до відповідальності громадянина України у випадку виявлення порушень під час проведення останнім підготовчих та будівельних робіт”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомили у прокуратурі, частину неправомірної вигоди у розмірі 300 долларів США посадовець отримав 14.05.2018, що задокументовано під час проведення негласними слідчих (розшукових) дій.

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Сьогодні, за даними прес-служби, вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України. Вживаються заходи щодо застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення його від займаної посади.