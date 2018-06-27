Один з керівників виконкому міськради на Київщині вимагав 30 тис. дол. хабара

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 59333 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 121018 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 108116 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 139415 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 110874 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 122743 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 162828 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190299 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 298958 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167421 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2 м/с
78 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Мир чи обман: у МЗС заявили, що найближчі дні покажуть серйозність намірів росії

Мир чи обман: у МЗС заявили, що найближчі дні покажуть серйозність намірів росії

25 березня, 20:34 • 22338 перегляди
Бачимо союз Європи і США щодо безпекових гарантій - Зеленський

Бачимо союз Європи і США щодо безпекових гарантій - Зеленський

25 березня, 21:35 • 14389 перегляди
Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

25 березня, 22:02 • 21784 перегляди
У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

25 березня, 22:14 • 18276 перегляди
“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

25 березня, 23:28 • 16245 перегляди
Публікації
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 4386 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 139396 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 168750 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 298949 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 228789 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 34506 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 54026 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 58458 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 56559 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 70710 перегляди
Актуальне
Один з керівників виконкому міськради на Київщині вимагав 30 тис. дол. хабара

Один з керівників виконкому міськради на Київщині вимагав 30 тис. дол. хабара

Київ • УНН

 • 12482 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. На вимаганні 30 000 долларів військова прокуратура Центрального регіону викрила одного з керівників виконкому міськради на Київщині, передає УНН із посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України.

Як повідомили у прес-службі, начальнику відділу архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету міської ради м. Українка Київської області повідомлено про підозру в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чиновника "Укроборонпрому" викрили на хабарі

“Установлено, що вказана посадова особа у період березня — травня 2018 року вимагала неправомірну вигоду в розмірі 30 тисяч долларів США. Саме таку суму підозрюваний вимагав за вплив на прийняття рішення директором одного з приватних підприємств про укладення з громадянином України договору суборенди земельної ділянки строком на 45 років, яка знаходиться в адміністративних межах міської ради м. Українка, для зведення на ній торгівельно-розважального комплексу. Крім того, указаний посадовець обіцяв у подальшому здійснювати вплив на посадових осіб відділу архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Української міської ради з метою непроведення останніми перевірок дотримання норм містобудівного законодавства та забезпечення непритягнення до відповідальності громадянина України у випадку виявлення порушень під час проведення останнім підготовчих та будівельних робіт”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомили у прокуратурі, частину неправомірної вигоди у розмірі 300 долларів США посадовець отримав 14.05.2018, що задокументовано під час проведення негласними слідчих (розшукових) дій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Сумській області на хабарі у 60 тис. грн затримали посадовців ДФС

Сьогодні, за даними прес-служби, вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України. Вживаються заходи щодо застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення його від займаної посади.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.66
Bitcoin
$87,485.40
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.65
Ethereum
$2,059.31