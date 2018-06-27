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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138336 просмотра

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Один из руководителей исполкома горсовета Киевской области требовал 30 тыс. долл. взятки

Один из руководителей исполкома горсовета Киевской области требовал 30 тыс. долл. взятки

Киев  •  УНН

 • 12480 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. На вымогательстве 30 000 долларов военная прокуратура Центрального региона разоблачила одного из руководителей исполкома горсовета Киевской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Как сообщили в пресс-службе, начальнику отдела архитектурно-строительного контроля исполнительного комитета городского совета г. Украинка Киевской области сообщено о подозрении в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

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“Установлено, что указанное должностное лицо в период марта — мая 2018 года требовало неправомерную выгоду в размере 30 000 долларов США. Именно такую ​​сумму подозреваемый требовал за влияние на принятие решения директором одного из частных предприятий о заключении с гражданином Украины договора субаренды земельного участка сроком на 45 лет, который находится в административных границах городского совета г. Украинка, для возведения на ней торгово-развлекательного комплекса. Кроме того, указанный чиновник обещал в дальнейшем оказывать влияние на должностных лиц отдела архитектурно-строительного контроля исполнительного комитета Украинского городского совета с целью непроведения последние проверок соблюдения норм градостроительного законодательства и обеспечения непривлечения к ответственности гражданина Украины в случае выявления нарушений при проведении последним подготовительных и строительных работ”, — говорится в сообщении.

Как сообщили в прокуратуре, часть неправомерной выгоды в размере 300 долларов США чиновник получил 14.05.2018, что задокументировано во время проведения негласных следственных (розыскных) действий.

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Сегодня, по данным пресс-службы, указанному лицу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Принимаются меры по применению в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.

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