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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 60057 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Одеський оперний театр провів акцію "Вільне небо"

Одеський оперний театр провів акцію "Вільне небо"

Київ • УНН

 • 448503 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Сьогодні Одеський національний академічний театр опери та балету провів на Театральній площі акцію "вільне небо". Як передає УНН, симфонічний оркестр і хор академічного театру організували концерт, метою якого став заклик до світової спільноти зупинити війну і закрити небо над Україною.

Деталі

"Європа, почуй нас! Кожну хвилину, коли ви вагаєтеся, гинуть люди. Ми завжди були мирними, допоможіть нам жити спокійно, закрийте небо над Україною, а все інше ми зробимо самі", - звернулася до світових політиків директор Одеського оперного театру Надія Бабич. Артисти зіграли гімн України і виконали молитву за Україну.

Відзначимо, що біля оперного театру встановлені протитанкові їжаки, периметр укріплений мішками з піском. Ситуацію порівнюють з підготовкою до оборони Одеси в 1941 році.

Нагадаємо, 9 березня пам'ятник Дюку обклали мішками з піском з метою його захисту від можливих обстрілів.

Українські Національні Новини

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