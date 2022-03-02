Одеська опера просить припинити війну
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Одеський національний академічний театр опери та балету звертається до всього світу з проханням зробити все для припинення війни. Відповідне звернення поширила пресслужба театру, передає УНН.
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"Не потрібно нікого звільняти. Тут всі живуть вільно. Одеса - це українське місто! І залишиться українським", - звернувся головний диригент Одеської опери В'ячеслав Чорнухо-Волич.
Біля оперного встановили протитанкові їжаки і зміцнили периметр мішками з піском. Ситуацію порівнюють з підготовкою до оборони Одеси в 1941 році.