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Одеська опера просить припинити війну

Одеська опера просить припинити війну

Київ • УНН

 • 727947 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Одеський національний академічний театр опери та балету звертається до всього світу з проханням зробити все для припинення війни. Відповідне звернення поширила пресслужба театру, передає УНН.

Цитата

"Не потрібно нікого звільняти. Тут всі живуть вільно. Одеса - це українське місто! І залишиться українським", - звернувся головний диригент Одеської опери В'ячеслав Чорнухо-Волич.

Біля оперного встановили протитанкові їжаки і зміцнили периметр мішками з піском. Ситуацію порівнюють з підготовкою до оборони Одеси в 1941 році.

Українські Національні Новини

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