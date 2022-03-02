Одесская опера просит прекратить войну

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"Не нужно никого освобождать. Здесь все живут свободно. Одесса — это украинский город! И он останется украинским", - обратился главный дирижер Одесской оперы Вячеслав Чернухо-Волич.

Возле оперного установили противотанковые ежи и укрепили периметр мешками с песком. Ситуацию сравнивают с готовящейся к обороне Одессе в 1941 году.