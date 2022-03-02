Одесская опера просит прекратить войну
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Одесский национальный академический театр оперы и балета обращается ко всему миру с просьбой сделать все для прекращения войны. Соответствующее обращение распространила пресс-служба театра, передает УНН.
Цитата
"Не нужно никого освобождать. Здесь все живут свободно. Одесса — это украинский город! И он останется украинским", - обратился главный дирижер Одесской оперы Вячеслав Чернухо-Волич.
Возле оперного установили противотанковые ежи и укрепили периметр мешками с песком. Ситуацию сравнивают с готовящейся к обороне Одессе в 1941 году.