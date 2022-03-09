Одесситы спасают Дюка: вокруг памятника выложат более тысячи мешков с песком
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Одесситы решили защитить от возможных разрушений памятник Дюку - один из самых известных символов Одессы и выложат вокруг него более тысячи мешков с песком, передает УНН со ссылкой на городской совет Одессы.
Детали
Как сообщили в городском совете, 1 200 мешков с песком привезли и выкладывают вокруг памятника Дюку де Ришелье сотрудники Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения, а также городских коммунальных предприятий "Городские дороги" и "Сервисный центр".
Таким образом одесситы пытаются защитить от возможных разрушений памятник Дюку - один из самых известных символов Одессы, добавили в городском совете.
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Добавим
Визитная карточка Одессы-памятник Дюку - генерал-губернатору края Арману Эмманюэлю дю Плесси, герцогу де Ришелье был установлен в Одессе в 1828 году. Это памятник архитектуры и градостроительства, монументального искусства национального значения.