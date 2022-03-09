Одесити рятують Дюка: навколо пам’ятника викладуть понад тисячі мішків з піском
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Одесити вирішили захистити від можливих руйнувань пам'ятник Дюку - один з найвідоміших символів Одеси і викладуть довкола нього понад тисячу мішків з піском, передає УНН із посиланням на міську раду Одеси.
Деталі
Як повідомили у міській раді, 1 200 мішків з піском привезли та викладають навколо пам'ятника Дюку де Рішельє працівники Департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху, а також міських комунальних підприємств "Міські дороги" та "Сервісний центр".
Таким чином одесити намагаються захистити від можливих руйнувань пам'ятник Дюку - один з найвідоміших символів Одеси, додали у міській раді.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Львові винесли з храму та заховали цінне розп'яття Ісуса
Додамо
Візитна картка Одеси – пам'ятник Дюку – генерал-губернатору краю Арману Емманюелю дю Плессі, герцогу де Рішельє було встановлено в Одесі в 1828 році. Це пам'ятка архітектури та містобудування, монументального мистецтва національного значення.