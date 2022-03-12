Одесский оперный театр провел акцию "Свободное небо"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Сегодня Одесский национальный академический театр оперы и балета провел на Театральной площади акцию "Свободное небо". Как передает УНН, симфонический оркестр и хор академического театра организовали концерт, целью которого стал призыв к мировому сообществу остановить войну и закрыть небо над Украиной.
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"Европа, услышь нас! Каждую минуту, когда вы колеблетесь, погибают люди. Мы всегда были мирными, помогите нам жить спокойно, закройте небо над Украиной, а все остальное мы сделаем сами", - обратилась к мировым политикам директор Одесского оперного театра Надежда Бабич. Артисты сыграли гимн Украины и исполнили молитву за Украину.
Отметим, что возле оперного театра установлены противотанковые ежи, периметр укреплен мешками с песком. Ситуацию сравнивают с готовящейся к обороне Одессе в 1941 году.
Напомним, 9 марта памятник Дюку обложили мешками с песком с целью его защиты от возможных обстрелов.