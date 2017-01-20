Одеські патрульні затримали підозрюваного у стрілянині

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ОДЕСА-КИЇВ. 20 січня. УНН. Сьогодні вранці, патрульні отримали орієнтування на затримання позашляховика Toyota, який рухається на автодорозі Мелітополь-Одеса та створює численні аварійні ситуації іншим транспортним засобам. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі патрульної поліції Одеси.

За повідомленнями очевидців, керманич авто, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, стріляв у повітря.

“Вказану автівку інспектори помітили на під’їзді до міста. На вимоги інспекторів про зупинку водій не реагував та продовжував рух, намагаючись втекти. Поліцейські розпочали переслідування транспортного засобу. Шляхом блокування автомобіль зупинили на проспекті Добровольського”, — розповіли в прес-службі патрульної поліції.

Під час перевірки з’ясувалося, що водій перебуває у стані сп’яніння, жодних документів при собі не мав. Чоловіка затримали та передали слідчим для проведення необхідних процесуальних дій.

Нагадаємо, 19 січня пізно ввечері невідомий чоловік відкрив стрілянину біля нічного клуба в Одесі.

 

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