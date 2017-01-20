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Одесские патрульные задержали подозреваемого в стрельбе

Киев • УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 20 января. УНН. Сегодня утром, патрульные получили ориентировку на задержание внедорожника Toyota, который движется по автодороге Мелитополь-Одесса и создает многочисленные аварийные ситуации другим транспортным средствам. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

По сообщениям очевидцев, водитель автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стрелял в воздух.

"Указанный автомобиль инспекторы заметили на подъезде к городу. На требования инспекторов остановиться водитель не реагировал и продолжал движение, пытаясь скрыться. Полицейские начали преследование транспортного средства. Путем блокирования автомобиль остановили на проспекте Добровольского", - рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

Во время проверки выяснилось, что водитель находится в состоянии опьянения и никаких документов при себе не имеет. Мужчину задержали и передали следователям для проведения необходимых процессуальных действий.

Напомним, 19 января поздно вечером неизвестный мужчина открыл стрельбу возле ночного клуба в Одессе.

 

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