Одесские патрульные задержали подозреваемого в стрельбе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 20 января. УНН. Сегодня утром, патрульные получили ориентировку на задержание внедорожника Toyota, который движется по автодороге Мелитополь-Одесса и создает многочисленные аварийные ситуации другим транспортным средствам. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.
По сообщениям очевидцев, водитель автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стрелял в воздух.
"Указанный автомобиль инспекторы заметили на подъезде к городу. На требования инспекторов остановиться водитель не реагировал и продолжал движение, пытаясь скрыться. Полицейские начали преследование транспортного средства. Путем блокирования автомобиль остановили на проспекте Добровольского", - рассказали в пресс-службе патрульной полиции.
Во время проверки выяснилось, что водитель находится в состоянии опьянения и никаких документов при себе не имеет. Мужчину задержали и передали следователям для проведения необходимых процессуальных действий.
Напомним, 19 января поздно вечером неизвестный мужчина открыл стрельбу возле ночного клуба в Одессе.