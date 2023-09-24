Одеські гвардійці знищили на Дніпрі човен з окупантами

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«Немає місця окупантам ні на землі, ні на воді українській. Бійці 11-ї бригади ім. Михайла Грушевського Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України на Дніпрі дроном-камікадзе знищили моторний човен противника з особовим складом», — наголосили військові.

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Зазначається, що разом із човном ліквідовано 5 окупантів.

Гвардійці також оприлюднили відео, на якому зафіксована ювелірна робота українських бійців. Зокрема, видно, як човен маневрує річкою, потім стається вибух та плавзасіб зупиняє рух. Після цього ворожий човен, судячи за все, пішов на дно.

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