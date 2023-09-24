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Одесские гвардейцы уничтожили на Днепре лодку с оккупантами

Одесские гвардейцы уничтожили на Днепре лодку с оккупантами

Киев • УНН

 • 139408 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. На реке Днепр одесские гвардейцы уничтожили лодку вместе с живой силой, сообщили на фейсбук-странице бригады, передает УНН.

Цитата

«Нет места оккупантам ни на земле, ни на воде украинской. Бойцы 11-й бригады им. Михаила Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины на Днепре дроном-камикадзе уничтожили моторную лодку противника с личным составом», — подчеркнули военные.

Детали

Отмечается, что вместе с лодкой ликвидировано 5 оккупантов.

Гвардейцы также обнародовали видео, на котором зафиксирована ювелирная работа украинских бойцов. В частности, видно, как лодка маневрирует по реке, затем происходит взрыв и плавсредство останавливает движение. После этого вражеская лодка, судя по всему, пошла на дно.

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