"Одеська справа" як сценарій для знищення місцевого самоврядування", - Семенюк про обрання запобіжного заходу меру Одеси

За фактом, за словами експерта, нічого нового - підозра в розкраданні землі, яка в Одесі і за містом на вагу золота. Але, Семенюк зазначив, що Одеса вкрай важлива для контролю за місцевими елітами.

Експерт підкреслив, що "справа Труханова" може стати небезпечним прецедентом для знищення всього місцевого самоврядування.

"Раніше схожий сценарій прокручували в Києві, де до мера приходили силовики, і це було частиною операції по зменшенню його повноважень і впливу в столиці", - написав експерт.

Семенюк зазначив слабку доказову базу у справі мера Одеси. Але, за словами експерта, все залежить від Вищого антикорупційного суду України.