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“Одесское дело” как сценарий для уничтожения местного самоуправления“, — Семенюк об избрании меры пресечения мэру Одессы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Дело мэра Одессы станет одним из самых громких процессов в Украине за последние месяцы. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-руководитель Euronews в Украине Тарас Семенюк, сообщает УНН

По факту, по словам эксперта, ничего нового — подозрение в хищении земли, которая в Одессе и за городом на вес золота. Но, Семенюк отметил, что Одесса крайне важна для контроля за местными элитами.

Эксперт подчеркнул, что “дело Труханова” может стать опасным прецедентом для уничтожения всего местного самоуправления.

“Ранее похожий сценарий проворачивали в Киеве, где к мэру приходили силовики, и это было частью операции по уменьшению его полномочий и влияния в столице”, — написал эксперт.

Семенюк отметил слабую доказательную базу в деле мэра Одессы. Но, по словам эксперта, все зависит от Высшего антикоррупционного суда Украины.

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