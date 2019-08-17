Одеська ОДА готує лист на РНБО щодо законодавства про пожежні перевірки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Виконувачка обов’язків голови Одеської обласної державної адміністрації Світлана Шаталова готує лист до РНБО щодо необхідності розробки і впровадження змін до законодавства з метою уточнення об'єкта перевірки пожежної безпеки. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Вона зазначила, що в червні 2019 року планувалась перевірка ДСНС дотримання протипожежних норм в готелі “Токіо Стар”, до якої ДСНС не допустили внаслідок зміни орендаря.
"Щоб реально змінити цю "схему" по уникненню відповідальності, готую лист на РНБО щодо необхідності розробки і впровадження змін до законодавства з метою уточнення об'єкта перевірки пожежної безпеки, який би охоплював не лише юридичну особу - суб'єкта господарювання, але і об'єкт, на якому здійснюється діяльність з тимчасового розміщення туристів", - написала Шаталова.
Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в Одесі в готелі сталась пожежа, є 9 загиблих.
Як повідомляв УНН, за фактом пожежі в готелі в Одесі розпочато кримінальне провадження.