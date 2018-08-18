Одеситка Ястремська перемогла у першому тенісному матчі турніру в США
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська успішно провела старт кваліфікації на турнірі WTA Premier з призовим фондом 799 тис. дол. “Connecticut Open”, на хардових кортах у Нью-Хейвені (США), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У баталії першого відбіркового кола 18-річна одеситка за 2 години обіграла 95-ту ракетку світу американської Бернарду Пера — 6:3, 1:6, 6:4.
Таким чином, одеситка взяла в американки реванш за поразку у першому колі турніру WTA в Чарльстоні в квітні цього року.
Зауважимо, що наступною суперницею Ястремської стане польська тенісистка Магда Ліннетт (11 сіяна).