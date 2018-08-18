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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Одесситка Ястремская победила в первом теннисном матче турнира в США

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно провела старт квалификации на турнире WTA Premier с призовым фондом 799 тыс. долл. “Connecticut Open”, на хардових кортах в Нью-Хейвене (США), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Одесситка Ястремская победила в первом теннисном матче турнира в США

В баталии первого отборочного круга 18-летняя одесситка за 2 часа обыграла 95-ю ракетку мира американской Бернарду Пера — 6:3, 1:6, 6:4.

Таким образом, одесситка взяла у американки реванш за поражение в первом круге турнира WTA в Чарльстоне в апреле этого года.

Заметим, что следующей соперницей Ястремской станет польский теннисистка Магда Линнетт (11 сеяная).

Украинские Национальные Новости

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