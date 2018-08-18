Одесситка Ястремская победила в первом теннисном матче турнира в США

В баталии первого отборочного круга 18-летняя одесситка за 2 часа обыграла 95-ю ракетку мира американской Бернарду Пера — 6:3, 1:6, 6:4.

Таким образом, одесситка взяла у американки реванш за поражение в первом круге турнира WTA в Чарльстоне в апреле этого года.

Заметим, что следующей соперницей Ястремской станет польский теннисистка Магда Линнетт (11 сеяная).