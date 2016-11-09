Одесита, що по дорозі на роботу вбив дружину, засудили до 13 років
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Суд визнав чоловіка винним у вбивстві дружини та призначив покарання у вигляді 13 років ув'язнення на Одещині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
Так, у травні 2012 до правоохоронців надійшли дві заяви про зникнення 31-річної жінки. Першим звернувся чоловік зниклої, а наступною - рідна сестра, яка повідомила, що жінка пішла на роботу і не повернулася.
Правоохоронці знайшли тіло жінки лише через півтора місяця після зникнення, коли включився один з її мобільних телефонів. Громадянин, який ним скористався, розповів, що знайшов телефон на покинутій території в районі вулиці Промислової. Правоохоронці ретельно обстежили територію і виявили особисті речі зниклої, а згодом - і місце, де було поховано її тіло.
Того ж дня оперативники затримали чоловіка загиблої, який намагався приховувати сліди злочину. Як з’ясувалося, головним мотивом скоєння вбивства були ревнощі - дружина збиралася розлучитися з ним.
Встановлено, що чоловік дочекався дружину на зупинці транспорту, доїхав з нею до її місця роботи, по дорозі вмовляючи відновити стосунки. Виникла сварка, під час якої чоловік задушив дружину і залишив її тіло в зруйнованій будові.
Суд Одеси визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України, та призначив йому покарання у вигляді тринадцяти років позбавлення волі.