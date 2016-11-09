Одессита, что по дороге на работу убил жену, приговорили к 13 годам
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Суд признал мужчину виновным в убийстве жены и назначил наказание в виде 13 лет заключения в Одесской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Так, в мае 2012 года в милицию поступили два заявления о пропаже 31-летней женщины. Первым обратился муж пропавшей, а следующей - родная сестра, которая сообщила, что женщина ушла на работу и не вернулась.
Правоохранители нашли тело женщины только через полтора месяца после исчезновения, когда включился один из ее мобильных телефонов. Гражданин, который им воспользовался, рассказал, что нашел телефон на заброшенной территории в районе улицы Промышленной. Правоохранители тщательно обследовали территорию и обнаружили личные вещи пропавшей, а впоследствии - и место, где было похоронено ее тело.
В тот же день оперативники задержали мужа погибшей, который пытался скрывать следы преступления. Как выяснилось, главным мотивом совершения убийства была ревность - жена собиралась развестись с ним.
Установлено, что мужчина дождался жену на остановке транспорта, доехал с ней до ее места работы, по дороге уговаривая восстановить отношения. Возникла ссора, во время которой мужчина задушил жену и оставил ее тело в разрушенном строении.
Суд Одессы признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины, и назначил ему наказание в виде тринадцати лет лишения свободы.