Одесит проведе 15 років у тюрмі за вбивство чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. До 15 років позбавлення волі засуджено одесита, обвинуваченого в замаху на життя племінниці та вбивстві її співмешканця. Про це УНН повідомили у перс-службі поліції Одеської області.
У ході оперативно-слідчих заходів працівники поліції виявили тіло 29-річного чоловіка, який помер від ножових ударів в область грудної клітини та живота. На місці події знаходилася і 23-річна дівчина з пораненнями голови і тіла. Постраждала була госпіталізована та надалі перебувала на тривалому лікуванні.
Поліцейські з’ясували, що в ході раптово виниклого конфлікту, будучи в стані алкогольного сп’яніння, одесит наніс кілька ударів ножем спочатку чоловікові, а потім і племінниці. Після чого зник з місця злочину, але незабаром був затриманий правоохоронцями.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) та ч.2 ст.15 (замах на злочин) п.1 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Київський районний суд м.Одеси изнав чоловіка винним та засудив до 15 років позбавлення волі.