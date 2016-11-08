Одессит проведет 15 лет в тюрьме за убийство мужчины

В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники полиции обнаружили тело 29-летнего мужчины, который умер от ножевых ударов в область грудной клетки и живота. На месте происшествия находилась и 23-летняя девушка с ранениями головы и тела. Пострадавшая была госпитализирована и в дальнейшем находилась на длительном лечении.

Полицейские выяснили, что в ходе внезапно возникшего конфликта, будучи в состоянии алкогольного опьянения, одессит нанес несколько ударов ножом сначала мужчине, а затем и племяннице. После чего скрылся с места преступления, но вскоре был задержан правоохранителями.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.15 (покушение на преступление) п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Киевский районный суд Одессы признал мужчину виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы.