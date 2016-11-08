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15 марта, 19:03 • 112760 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 159636 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133718 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126526 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110489 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104309 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100653 просмотра

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Одессит проведет 15 лет в тюрьме за убийство мужчины

Одессит проведет 15 лет в тюрьме за убийство мужчины

Киев • УНН

 • 7299 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. До 15 лет лишения свободы осуждено одессита, обвиняемого в покушении на жизнь племянницы и убийстве ее сожителя. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники полиции обнаружили тело 29-летнего мужчины, который умер от ножевых ударов в область грудной клетки и живота. На месте происшествия находилась и 23-летняя девушка с ранениями головы и тела. Пострадавшая была госпитализирована и в дальнейшем находилась на длительном лечении.

Полицейские выяснили, что в ходе внезапно возникшего конфликта, будучи в состоянии алкогольного опьянения, одессит нанес несколько ударов ножом сначала мужчине, а затем и племяннице. После чего скрылся с места преступления, но вскоре был задержан правоохранителями.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.15 (покушение на преступление) п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Киевский районный суд Одессы признал мужчину виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы.

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