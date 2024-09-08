Одеса-Кишинів "залізно" за 3,5 години: Кіпер розповів про роботу аеротрансферу

На початку року з Одеси запустили спеціальний аеротрансфер для пришвидшення проїзду українців, які прямують до міжнародного аеропорту Кишинів. Як вплинуло відкриття аеротрансферу на транспортну галузь регіону в інтерв’ю Укрінформ розповів очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

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Він уточнив, що саме завдяки запуску аеротрансферу збільшився потік транзитних пасажирів до Молдови через Одеську область.

"Задум – щоб люди за 3,5 години "залізно" могли дістатися аеропорту та не спізнитися на літак. Ми також домовилися з перевізником, що військовослужбовці матимуть знижки на цей трансфер. Це - приватна компанія, у нас із ними підписаний меморандум щодо забезпечення трансферу. Із бюджету ми не витрачаємо на це грошей. Перевізник довгий час узагалі працював із мінусовою дельтою, зараз уже є прибутки. Перевізники також допомагають нам забезпечувати військових, зокрема ми разом купували 3D-принтери для ЗСУ", - розповів він.

Нагадаємо, відповідний проєкт Одеської ОВА запрацював з 1 березня. За допомогою аеротрансферу пасажири, які придбали квитки на літак з відправленням або прильотом у місті Кишинів, мають змогу, за попередньою реєстрацією та перевіркою представниками Держприкордонслужби, швидко та комфортно дістатись з Одеси до аеропорту Кишинів та у зворотному напрямку.

Завдяки прибутку від перевезень вже закуплено обладнання для військових на суму понад 150 тис. грн. Аеротрансфер відправляється щоденно о 08:00 з АС "Старосінна" та о 17:00 з м. Кишинів (аеропорт). Вартість - 800 грн. Знижка у 50% для військових та членів їх родин (дружина/чоловік, діти), осіб з інвалідністю, ветеранів війни, учасників бойових дій. Реєстрація здійснюється на сайті Одеської обласної державної адміністрації.