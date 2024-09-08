Одесса-Кишинев "железно" за 3,5 часа: Кипер рассказал о работе аэротрансфера

В начале года из Одессы запустили специальный аэротрансфер для ускорения проезда украинцев, следующих в международный аэропорт Кишинев. Как повлияло открытие аэротрансфера на транспортную отрасль региона в интервью Укринформ рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что именно благодаря запуску аэротрансфера увеличился поток транзитных пассажиров в Молдову через Одесскую область.

"Замысел - чтобы люди за 3,5 часа "железно" могли добраться до аэропорта и не опоздать на самолет. Мы также договорились с перевозчиком, что военнослужащие будут иметь скидки на этот трансфер. Это - частная компания, у нас с ними подписан меморандум по обеспечению трансфера. Из бюджета мы не тратим на это денег. Перевозчик долгое время вообще работал с минусовой дельтой, сейчас уже есть прибыль. Перевозчики также помогают нам обеспечивать военных, в частности мы вместе покупали 3D-принтеры для ВСУ", - рассказал он.

Напомним, соответствующий проект Одесской ОВА заработал с 1 марта. С помощью аэротрансфера пассажиры, которые приобрели билеты на самолет с отправлением или прилетом в городе Кишинев, могут, по предварительной регистрации и проверке представителями Госпогранслужбы, быстро и комфортно добраться из Одессы в аэропорт Кишинев и в обратном направлении.

Благодаря прибыли от перевозок уже закуплено оборудования для военных на сумму более 150 тыс. грн. Аэротрансфер отправляется ежедневно в 08:00 с АС "Старосинная" и в 17:00 из г. Кишинев (аэропорт). Стоимость - 800 грн. Скидка в 50% для военных и членов их семей (жена/муж, дети), лиц с инвалидностью, ветеранов войны, участников боевых действий. Регистрация осуществляется на сайте Одесской областной государственной администрации.