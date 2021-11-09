Очільник МВС розповів, що розслідування справи ката з "Ізоляції" тривало більше року

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""Палич" у руках українських правоохоронців. Той, хто організовував катування та знущання над українськими військовополоненими та затриманими в страшній "Ізоляції".

"Ізоляція" – це колишній завод на території так званої "ДНР", який бойовики обладнали як базу та в’язницю. Більше року слідчі у взаємодії з міграційною поліцією розслідують жахливі злочини "Палича" проти людей", - повідомив міністр.

Він наголосив, що після повернення полонених "Ізоляції" в Україну, поліцейські поспілкувалися з кожною жертвою бойовиків.

"Знаєте, що з ними робили? Катували електричним струмом через статеві органи. Поміщали в домовини та забивали їх цвяхами. Ґвалтували. Ламали кістки. Імітували розстріл. І ще багато жахливих речей.

Поліцейські провели впізнання та врешті встановили 45 учасників цієї організованої злочинної групи. У вересні цього року щодо 8 воєнних злочинців матеріали були передані до суду для заочного засудження", - повідомив Монастирський.

"Палича" було затримано після того, як правоохоронці отримали оперативну інформацію, що він прибув на підконтрольну українській владі територію.

"І вже зараз він у руках українських правоохоронців – це результат спільної роботи Нацполіції та СБУ.

Далі – доставка в суд для обрання запобіжного заходу. Скільки б часу не минуло, ці жахливі злочини не залишаться безкарними", - наголосив міністр.

Нагадаємо, що Куліковському інкримінують: ст. 149 "Торгівля людьми"; ст. 258-3 "Створення терористичної групи чи терористичної організації"; ст. 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань"; ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни".

Додамо, що Куліковського називають “найстрашнішим професійним катом” в’язниці “Ізоляція”. Інформація про його затримання з’явилася 9 листопада.