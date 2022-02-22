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Очільник МВС перевірив систему охорони та оборони об’єктів критичної інфраструктури

Очільник МВС перевірив систему охорони та оборони об’єктів критичної інфраструктури

Київ • УНН

 • 111268 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Важливий чинник захисту - вміння дати відсіч. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський перевірив охорону об’єктів критичної інфраструктури у столичному регіоні. Про це УНН повідомляє з посиланням на сторінку міністра у Facebook.

Цитата

“Головний чинник захисту України — це не чекати, а наша готовність дати відсіч.

Як на передовій, так і в тилу. Особливо, коли мова йде про захист об’єктів критичної інфраструктури.

Сьогодні я перевірив систему охорони об’єктів критичної інфраструктури столичного регіону” , - написав міністр.

Він доповів, що усі об’єкти взяті під охорону підрозділами МВС України.

“Система охорони та оборони зазначених об’єктів боєздатна.

Вона включає в себе охорону аеродромів та летовищ, складів паливно-мастильних матеріалів та інші об’єкти.

Відпрацьовані заходи щодо протидії всім можливим сценаріям. Зокрема, й захоплення диверсійно-розвідувальними групами ворога злітно-посадкових смуг, й висадки десанту або спроб посадки ворожої авіації на наші аеродроми”, — повідомив міністр.

За словами Монастирського, підрозділи Нацгвардії, ДСНС та служб безпеки об’єктів критичної інфраструктури діють професійно, злагоджено й оперативно.

“Готовність у бійців така ж, як і в підрозділів МВС в районі проведення Операції Об’єднаннях Сил, де я разом з колегами побував на інспектуванні 19 лютого.

Тож до захисту готові! Слава Україні!” — резюмував очільник МВС.

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