ОБСЄ виявила велику кількість важкого озброєння бойовиків у Донецьку і Перевальську

"Спостерігачі СММ ОБСЄ задокументували у житловому районі міста Донецька розташування 31 танку різної модифікації, 2 самохідних гаубиць (2С3 "Акація"), 3 броньованих ремонтно-евакуаційних машини (БТС-4А), 2 бронетранспортерів (БТР-80 і МТЛБ), а на східній околиці населеного пункту Перевальськ Луганської області спостерігачі Місії виявили реактивну систему залпового вогню (БМ-21 "Град"), 4 танки (Т-64), 2 самохідні гаубиці (2С1) і 2 протитанкових гармати (МТ-12 "Рапіра")", - йдеться у повідомленні.



Водночас, за результатами проведеної верифікації місць зберігання відведеної техніки, на тимчасово непідконтрольній території Уряду України у Донецькій області, поблизу населеного пункту Покровка спостерігачі Місії виявили 6 самохідних гаубиць (2С1), 3 буксируванні гаубиці (Д-30), протитанкову гармату (МТ-12) і 10 танків (Т-72), а також 22 танки різної модифікації, 6 зенітно-ракетних комплексів (9К35 "Стріла-102) і 8 мінометів (2Б11 "Сани") на так званому полігоні неподалік населеного пункту Бугаївка.



Як повідомляв УНН, бойовики продовжують зосереджувати важку техніку та озброєння у тимчасово непідконтрольних районах Донецької та Луганської областей. Про це повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил,