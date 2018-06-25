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ОБСЕ обнаружила большое количество тяжелого вооружения боевиков в Донецке и Перевальске

ОБСЕ обнаружила большое количество тяжелого вооружения боевиков в Донецке и Перевальске

Киев  •  УНН

 • 19937 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили в жилых районах оккупированных Донецка и Перевальска большое количество бронетехники и тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.

"Наблюдатели СММ ОБСЕ задокументировали в жилом районе города Донецка расположение 31 танка различной модификации, 2 самоходных гаубиц (2С3 "Акация"), 3 бронированных ремонтно-эвакуационных машины (БТС-4А), 2 бронетранспортера (БТР-80 и МТЛБ), а на восточной окраине населенного пункта Перевальск Луганской области наблюдатели Миссии обнаружили реактивную систему залпового огня (БМ-21 "Град"), 4 танка (Т-64), 2 самоходные гаубицы (2С1) и 2 противотанковых орудия (МТ-12 "Рапира")" , - говорится в сообщении.

Однако, по результатам проведенной верификации мест хранения отведенной техники, на временно неподконтрольной территории Правительства Украины в Донецкой области, вблизи населенного пункта Покровка наблюдатели Миссии обнаружили 6 самоходных гаубиц (2С1), 3 буксировке гаубицы (Д-30), противотанковую пушку (МТ-12 ) и 10 танков (Т-72), а также 22 танка различной модификации, 6 зенитно-ракетных комплексов (9К35 "Стрела-102) и 8 минометов (2Б11"Сани") на так называемом полигоне недалеко от населенного пункта Бугаевка.

Как сообщал УНН, боевики продолжают сосредоточивать тяжелую технику и вооружения во временно неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

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