ОБСЄ: цього року 15 осіб підірвалось на мінах
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. За 2018 рік 15 осіб загинуло через спрацювання мін чи невибухлих боєприпасів на Донбасі. Про це сьогодні на брифінгу сказав перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
"За цей рік 15 осіб загинуло через спрацювання мін чи невибухлих боєприпасів. Ще 34 дістали поранення. Через спрацювання мін, мін яких там не має бути. Мін які сторони пообіцяли вилучити", - сказав Хуг.
Як повідомляв УНН, бойовики ОРДЛО розширюють площі замінованих територій, в результаті хаотичного їх мінування за вказівкою командирів передових підрозділів противника з метою запобігання дезертирства підлеглих.
З початку року кількість випадків застосування сторонами на Донбасі зброї, забороненої Мінськими домовленостями, сягає 140 тис. разів. Про це сьогодні на брифінгу сказав перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг.