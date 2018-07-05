ОБСЕ: в этом году 15 человек взорвалось на минах

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 78874 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 111138 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 132131 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 139081 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 175460 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155102 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142398 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130593 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 186230 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118384 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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ОБСЕ: в этом году 15 человек взорвалось на минах

ОБСЕ: в этом году 15 человек взорвалось на минах

Киев  •  УНН

 • 8263 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. За 2018 год 15 человек погибли из-за срабатывания мин или невзорвавшихся боеприпасов на Донбассе. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент УНН.

"За этот год 15 человек погибли из-за срабатывания мин или невзорвавшихся боеприпасов. Еще 34 получили ранения. Из-за срабатывания мин, мин которых там быть не должно. Мин которые стороны пообещали исключить", - сказал Хуг.

Как сообщал УНН, боевики ОРДЛО расширяют площади заминированных территорий, в результате хаотического их минировании по указанию командиров передовых подразделений противника с целью предотвращения дезертирства подчиненных.

С начала года количество случаев применения сторонами в Донбассе оружия, запрещенного минскими договоренностям, достигает 140 тыс. раз. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг.

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