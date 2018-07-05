ОБСЕ: в этом году 15 человек взорвалось на минах

"За этот год 15 человек погибли из-за срабатывания мин или невзорвавшихся боеприпасов. Еще 34 получили ранения. Из-за срабатывания мин, мин которых там быть не должно. Мин которые стороны пообещали исключить", - сказал Хуг.



Как сообщал УНН, боевики ОРДЛО расширяют площади заминированных территорий, в результате хаотического их минировании по указанию командиров передовых подразделений противника с целью предотвращения дезертирства подчиненных.



С начала года количество случаев применения сторонами в Донбассе оружия, запрещенного минскими договоренностям, достигает 140 тыс. раз. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг.



