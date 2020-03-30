ОБСЄ повідомляє про збільшення порушень на Донбасі, зокрема - на ділянці розведення
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У період із 9 до 22 березня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала більшу кількість порушень режиму припинення вогню, аніж за попередній двотижневий період. Зокрема, порушення зафіксували на ділянці розведення в районі Петрівського. Про це йдеться у звіті про роботу СММ, станом на 23 березня, передає УНН.
"У період із 9 до 22 березня СММ зафіксувала близько 11 300 порушень режиму припинення вогню, зокрема приблизно 5 350 вибухів, якщо порівнювати з орієнтовно 9 100 таких порушень (у тому числі 3 150 вибухів), зафіксованих за попередній двотижневий період", - йдеться у повідомленні.
У місії зазначили, що продовжили здійснювати моніторинг безпекової ситуації на трьох ділянках розведення сил і засобів, а також навколо них.
"СММ констатувала спокійну ситуацію на ділянці розведення в районі Станиці Луганської. Місія зафіксувала порушення режиму припинення вогню на ділянці розведення в районі Петрівського, а також міни та невибухлі боєприпаси на ділянці розведення в районі Золотого", - зазначили у місії.
У звіті також повідомляється, що за ці два тижні СММ зафіксувала 85 одиниць озброєння, розміщених із порушенням відповідних ліній відведення: 34 в підконтрольних урядові районах і 51 в непідконтрольних.
Нагадаємо, минулої доби збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.