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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 72329 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 85459 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 98466 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:49 • 106383 просмотра

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ОБСЕ сообщает об увеличении нарушений на Донбассе, в частности - на участке разведения

ОБСЕ сообщает об увеличении нарушений на Донбассе, в частности - на участке разведения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. В период с 9 до 22 марта Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала большее количество нарушений режима прекращения огня, чем за предыдущий двухнедельный период. В частности, нарушения зафиксировали на участке разведения в районе Петровского. Об этом говорится в отчете о работе СММ, по состоянию на 23 марта, передает УНН.

"В период с 9 до 22 марта СММ зафиксировала около 11 300 нарушений режима прекращения огня, в том числе примерно 5350 взрывов, если сравнивать с ориентировочно 9100 таких нарушений (в том числе 3150 взрывов), зафиксированных за предыдущий двухнедельный период", - говорится в сообщении.

В миссии отметили, что продолжили осуществлять мониторинг ситуации безопасности на трех участках разведения сил и средств, а также вокруг них.

"СММ констатировала спокойную ситуацию на участке разведения в районе Станицы Луганской. Миссия зафиксировала нарушения режима прекращения огня на участке разведения в районе Петровского, а также мины и невзорвавшихся боеприпасов на участке разведения в районе Золотого", - отметили в миссии.

В отчете также сообщается, что за эти две недели СММ зафиксировала 85 единиц вооружения, размещенных с нарушением соответствующих линий отвода: 34 в подконтрольных правительству районах и 51 в неподконтрольных.

Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

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