ОБСЕ сообщает об увеличении нарушений на Донбассе, в частности - на участке разведения

КИЕВ. 30 марта. УНН. В период с 9 до 22 марта Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала большее количество нарушений режима прекращения огня, чем за предыдущий двухнедельный период. В частности, нарушения зафиксировали на участке разведения в районе Петровского. Об этом говорится в отчете о работе СММ, по состоянию на 23 марта, передает УНН.