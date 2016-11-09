ОБСЄ на Донбасі зафіксувало збільшення кількості обстрілів на третину - Е.Апакан
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. СММ ОБСЄ фіксує різке збільшення кількості обстрілів на Донбасі - більш ніж на третину. Про це повідомив під час засідання контактної групи у Мінську керівник СММ ОБСЄ Ертугрул Апакан, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-секретаря представника України у контактній групі Леоніда Кучми Дарки Оліфер.
Як повідомила Д.Оліфер, за підсумками роботи підгрупи з безпеки було заслухано доповідь керівника СММ ОБСЄ Ертугрула Апакана.
"СММ ОБСЄ фіксує різке збільшення кількості обстрілів на Донбасі - більш ніж на третину. Зокрема, це відбувається в районі Широкиного, Павлополя, Авдіївки, Світлодарська. Порушення режиму припинення вогню з боку ОРДЛО відбувається, в тому числі, з використанням артилерії і мінометів - озброєнь, заборонених Мінській угоді", - відзначила прес-секретар Л.Кучми, цитуючи доповідь Е.Апакана.
Нагадаємо, у Мінську завершилось засідання Тристоронньої контактної групи.