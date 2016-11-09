ОБСЕ на Донбассе зафиксировала увеличение количества обстрелов на треть - Э.Апакан

Как сообщила Д.Олифер, по итогам работы подгруппы по безопасности был заслушан доклад руководителя СММ ОБСЕ Эртугрула Апакана.

"СММ ОБСЕ фиксирует резкое увеличение количества обстрелов на Донбассе - более чем на треть. В частности, это происходит в районе Широкино, Павлополя, Авдеевки, Светлодарска. Нарушение режима прекращения огня со стороны ОРДЛО происходит, в том числе, с использованием артиллерии и минометов - вооружений, запрещенных Минскими соглашениями", - отметила пресс-секретарь Л.Кучмы, цитируя доклад Э.Апакана.

Напомним, в Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы.