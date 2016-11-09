ОБСЕ на Донбассе зафиксировала увеличение количества обстрелов на треть - Э.Апакан
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. СММ ОБСЕ фиксирует резкое увеличение количества обстрелов на Донбассе - более чем на треть. Об этом сообщил во время заседания контактной группы в Минске руководитель СММ ОБСЕ Эртугрул Апакан, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-секретаря представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарки Олифер.
Как сообщила Д.Олифер, по итогам работы подгруппы по безопасности был заслушан доклад руководителя СММ ОБСЕ Эртугрула Апакана.
"СММ ОБСЕ фиксирует резкое увеличение количества обстрелов на Донбассе - более чем на треть. В частности, это происходит в районе Широкино, Павлополя, Авдеевки, Светлодарска. Нарушение режима прекращения огня со стороны ОРДЛО происходит, в том числе, с использованием артиллерии и минометов - вооружений, запрещенных Минскими соглашениями", - отметила пресс-секретарь Л.Кучмы, цитируя доклад Э.Апакана.
Напомним, в Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы.