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Обсяги будівництва у Броварському районі за місяць зросли на 12%

Обсяги будівництва у Броварському районі за місяць зросли на 12%

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. У січні-листопаді 2016 року у Броварському районі Київської області обсяги будівництва житла зросли на 11,8% порівняно з січнем-жовтнем цього року. Про це повідомляє Головне управління статистики, передає УНН.

Загалом за цей період у Броварському районі було виконано будівельних робіт на суму 40 млн 112 тис. грн.

Частка виконаних будівельних робіт протягом січня-листопада 2016 року у м.Бровари становила 1,2% до загального обсягу.

Нагадаємо, нині у Броварах європейська компанія зводить один з найбільших житлових комплексів України — ЖК Scandia.

Загальна площа забудови сягатиме 80 га та передбачатиме 100 житлових будинків ( 10 тисяч квартир).

Згідно з проектом ЖК, на території комплексу, окрім житлових будинків, також заплановано власну масштабну інфраструктуру: парк з озером, амфітеатр для концертів, дитячі школи і садочки, дитячі та спортивні майданчики, магазини, офіси, спортклуби.

Українські Національні Новини

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