Обсяги будівництва у Броварському районі за місяць зросли на 12%
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У січні-листопаді 2016 року у Броварському районі Київської області обсяги будівництва житла зросли на 11,8% порівняно з січнем-жовтнем цього року. Про це повідомляє Головне управління статистики, передає УНН.
Загалом за цей період у Броварському районі було виконано будівельних робіт на суму 40 млн 112 тис. грн.
Частка виконаних будівельних робіт протягом січня-листопада 2016 року у м.Бровари становила 1,2% до загального обсягу.
Нагадаємо, нині у Броварах європейська компанія зводить один з найбільших житлових комплексів України — ЖК Scandia.
Загальна площа забудови сягатиме 80 га та передбачатиме 100 житлових будинків ( 10 тисяч квартир).
Згідно з проектом ЖК, на території комплексу, окрім житлових будинків, також заплановано власну масштабну інфраструктуру: парк з озером, амфітеатр для концертів, дитячі школи і садочки, дитячі та спортивні майданчики, магазини, офіси, спортклуби.