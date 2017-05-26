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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Обсяги будівництва на Київщині за рік зросли на 23%

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Київська область продовжує нарощувати темпи будівництва, повідомляє УНН з посиланням на Головне управління статистики Київської області.

Обсяги будівництва на Київщині за рік зросли на 23%

"У І кварталі на Київщині виконано будівельних робіт на суму 1 млрд 103 млн грн. Індекс будівельної продукції порівняно з аналогічним періодом 2016 року становив 123%", - йдеться в повідомленні.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 90% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 7% та 3% відповідно.

Нагадаємо, за підсумками січня-березня 2017 року серед міст Київської області лідерами за обсягом виконаних будівельних робіт визнано м.Бориспіль, м.Славутич та м.Бровари.

Бровари також визнано найкращим передмістям столиці, за результатами опитування. Зараз у Броварах зводять один з найбільших житлових комплексів України – ЖК Scandia (Скандинавське містечко). Згідно з проектом, комплекс розрахований на 100 житлових будинків з власною масштабною інфраструктурою.

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