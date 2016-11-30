Обсяг продажу валюти на міжбанку збільшився на 31,4 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 29 листопада збільшився на 31,4 млн дол., передає УНН з посиланням на дані Національного банку України.
За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 29 листопада становив 150,3 млн дол., у тому числі у доларах США — 128,8 млн дол.
Як повідомляв УНН, обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 25 листопада збільшився на 36,3 млн дол.