Обсяг продажу валюти на міжбанку збільшився на 31,4 млн дол.

За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 29 листопада становив 150,3 млн дол., у тому числі у доларах США — 128,8 млн дол.

Як повідомляв УНН, обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 25 листопада збільшився на 36,3 млн дол.