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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 20679 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 40457 перегляди

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Обсяг продажу валюти на міжбанку збільшився на 30,2 млн дол.

Обсяг продажу валюти на міжбанку збільшився на 30,2 млн дол.

Київ • УНН

 • 7619 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 14 листопада збільшився на 30,2 млн дол., передає УНН з посиланням на дані Національного банку України.

За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 14 листопада становив 142,5 млн дол., у тому числі у доларах США — 102,3 млн дол.

Як повідомляв УНН, обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 11 листопада зменшився на 17,9 млн дол.

Українські Національні Новини

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