Обсяг продажу валюти на міжбанку збільшився на 30,2 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 14 листопада збільшився на 30,2 млн дол., передає УНН з посиланням на дані Національного банку України.
За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 14 листопада становив 142,5 млн дол., у тому числі у доларах США — 102,3 млн дол.
Як повідомляв УНН, обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 11 листопада зменшився на 17,9 млн дол.