Обстріли Запоріжжя: влада повідомила про «прильоти» у двох районах
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Секретар Запорізької облради Анатолій Куртєв повідомив про «прильоти» у двох районах обласного центру. Про це інформує УНН.
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«Прильоти» зафіксовано у двох районах міста. На цей час відомо про п‘ять будинків, які зазнали пошкоджень, та про двох постраждалих людей, які травмувалися уламками скла», — написав Куртєв.
Додаткова інформація уточнюється.
Нагадаємо
Цієї ночі обстрілів зазнали ще Мелітопольський район та Дніпропетровська область.