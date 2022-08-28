Обстріли Запоріжжя: влада повідомила про «прильоти» у двох районах

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«Прильоти» зафіксовано у двох районах міста. На цей час відомо про п‘ять будинків, які зазнали пошкоджень, та про двох постраждалих людей, які травмувалися уламками скла», — написав Куртєв.

Додаткова інформація уточнюється.

Нагадаємо

Цієї ночі обстрілів зазнали ще Мелітопольський район та Дніпропетровська область.