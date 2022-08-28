Обстрелы Запорожья: власти сообщили о «прилетах» в двух районах
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Секретарь Запорожского облсовета Анатолий Куртев сообщил о «прилетах» в двух районах областного центра. Об этом информирует УНН.
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«Прилеты» зафиксированы в двух районах города. В настоящее время известно о пяти домах, которые получили повреждения, и о двух пострадавших людях, которые травмировались обломками стекла», — написал Куртев.
Дополнительная информация уточняется.
Напомним
Этой ночью обстрелы подверглись еще Мелитопольский район и Днепропетровская область.