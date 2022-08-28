Обстрелы Запорожья: власти сообщили о «прилетах» в двух районах

Цитата

«Прилеты» зафиксированы в двух районах города. В настоящее время известно о пяти домах, которые получили повреждения, и о двух пострадавших людях, которые травмировались обломками стекла», — написал Куртев.

Дополнительная информация уточняется.

Напомним

Этой ночью обстрелы подверглись еще Мелитопольский район и Днепропетровская область.