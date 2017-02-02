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Обстріл українського літака попередньо кваліфікували як замах на вбивство

Обстріл українського літака попередньо кваліфікували як замах на вбивство

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Обстріл українського транспортного літака Військово-Морських Сил Збройних Сил України попередньо кваліфікували як замах на вбивство двох або більше осіб за обтяжуючих обставин. Про це УНН повідомили в прес-службі військової прокуратури Південного регіону.

За інформацією прес-служби, 1 лютого під час тренувального польоту в районі Одеського газового родовища з раніше захоплених Російською Федерацією бурових обстріляно транспортний літак Військово-Морських Сил Збройних Сил України Ан-26.

“Під час огляду літака виявлено ушкодження у виді трисантиметрового кульового отвору, що може свідчити про наслідки обстрілу зі стрілецької зброї”, — повідомили у прокуратурі.

Наразі військовою прокуратурою проведено огляд повітряного судна, зафіксовано ушкодження, готується призначення необхідних експертиз, проводяться інші слідчі дії.

Відтак, військовою прокуратурою Південного регіону України за фактом обстрілу українського транспортного літака розпочато кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч.2 ст.115 (замах на вбивство 2-х або більше осіб за обтяжуючих обставин) КК України.

Як повідомляв УНН, Український літак обстріляли у Чорному морі із захоплених Росією бурових вишок.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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