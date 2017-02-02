Обстрел украинского самолета предварительно квалифицировали как покушение на убийство

По информации пресс-службы, 1 февраля во время тренировочного полета в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек обстрелян транспортный самолет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Ан-26.

"При осмотре самолета обнаружено повреждение в виде трехсантиметрового пулевого отверстия, что может свидетельствовать о последствиях обстрела из стрелкового оружия", - сообщили в прокуратуре.

Военной прокуратурой проведен осмотр воздушного судна, зафиксировано повреждение, готовится назначение необходимых экспертиз, проводятся другие следственные действия.

Поэтому военной прокуратурой Южного региона Украины по факту обстрела украинского транспортного самолета открыто уголовное производство по предварительной квалификации ч.2 ст.115 (покушение на убийство 2-х или более лиц при отягчающих обстоятельствах) УК Украины.

Как сообщал УНН, украинский самолет обстреляли в Черном море с захваченных Россией буровых вышек.