Обстріл Слов'янську: з-під завалів дістали тіло загиблої жінки, рятувальні роботи тривають
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Слов'янську Донецької області триває розбір завалів будинку, зруйнованого під час обстрілу 14 квітня. Рятувальники витягли з-під завалів тіло загиблої жінки, повідомляє УНН з посиланням на сторінку ДСНС в Донецькій області у Facebook.
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"Станом на 16:00 16 квітня на місці завалу вилучено тіло загиблої жінки. Наразі проведено розбір 153 тонн зруйнованих будівельних конструкцій, роботи тривають", - йдеться в повідомленні.
Деталі
За даними ДСНС, загалом на місці події вилучили з-під завалів тіла сімох людей, двох людей вдалося врятувати. Правоохоронці повідомили, що під завалом можуть перебувати ще двоє осіб. Зазначається, що всього внаслідок обстрілу Слов’янську постраждало 35 осіб, в тому числі 13 людей загинуло, 22 отримали поранення.
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