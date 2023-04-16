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Обстрел Славянска: из-под завалов достали тело погибшей женщины, спасательные работы продолжаются

Киев • УНН

 • 1060960 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Славянске Донецкой области продолжается разбор завалов дома, разрушенного во время обстрела 14 апреля. Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшей женщины, сообщает УНН со ссылкой на страницу ГСЧС в Донецкой области в Facebook.

Цитата

"По состоянию на 16:00 16 апреля на месте завала изъято тело погибшей женщины. Сейчас проведен разбор 153 тонн разрушенных строительных конструкций, работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Детали

По данным ГСЧС, всего на месте происшествия изъяли из-под завалов тела семи человек, двух человек удалось спасти. Правоохранители сообщили, что под завалом могут находиться еще два человека. Отмечается, что всего в результате обстрела Славянска пострадало 35 человек, в том числе 13 человек погибли, 22 получили ранения.

Напомним

В пятницу, 14 апреля, оккупанты выпустили по Славянску 7 ракет.

В результате обстрелов погибла двухлетняя девочка, прокуроры документируют военные преступления рф.

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