Обстрел Славянска: из-под завалов достали тело погибшей женщины, спасательные работы продолжаются

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"По состоянию на 16:00 16 апреля на месте завала изъято тело погибшей женщины. Сейчас проведен разбор 153 тонн разрушенных строительных конструкций, работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Детали

По данным ГСЧС, всего на месте происшествия изъяли из-под завалов тела семи человек, двух человек удалось спасти. Правоохранители сообщили, что под завалом могут находиться еще два человека. Отмечается, что всего в результате обстрела Славянска пострадало 35 человек, в том числе 13 человек погибли, 22 получили ранения.

Напомним

В пятницу, 14 апреля, оккупанты выпустили по Славянску 7 ракет.

В результате обстрелов погибла двухлетняя девочка, прокуроры документируют военные преступления рф.