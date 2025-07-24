Обстріл Харкова КАБами: кількість постраждалих зросла до 41 24 липня 2025

Кількість постраждалих унаслідок російського удару керованими авіабомбами по Харкову зросла до 41 людини. Крім того, зафіксовано удар бойового дрона по приватному сектору в Індустріальному районі міста. По це повідомили у Харківській міській прокуратурі, пише УНН.

Станом на 17:00 кількість постраждалих зросла до 41 людини. Серед них - шестеро дітей: четверо дівчат віком 28 днів, 1, 10 та 17 років, а також двоє хлопців - 2 місяці та 17 років - повідомили у прокуратурі міста.

Як вказав мер міста Ігор Терехов, удар також "зафіксовано в Індустріальному районі бойовим дроном типу "черніка"". Приліт стався у приватному секторі, наслідки наразі уточнюються.

Також у Харківській прокуратурі опублікували відео з коптера із наслідками влучань ворожих КАБів по Шевченківському району міста.

Раніше УНН писав, що у Харкові внаслідок удару КАБами по Шевченківському району постраждали 39 людей, включаючи 6 дітей. Зруйновано цивільне підприємство, пошкоджено житлові будинки та автомобілі.